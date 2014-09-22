УПЛ, 7-й тур, "Дніпро" - "Олімпік": онлайн відео-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську відбудеться матч 7-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" прийме донецький "Олімпік".

У цьому матчі зійдуться команди, які займають 2-е і 5-е місця в турнірній таблиці.

Дніпропетровський "Дніпро", як і в минулому сезоні, є одним з лідерів національної першості. Більш того, у разі перемоги в сьогоднішньому матчі з "Олімпіком", команда вийде на перше місце в таблиці і стане одноосібним лідером. У 6 попередніх матчах "Дніпро" виграв 5 разів і одного разу звів матч внічию, не зумівши здолати полтавську "Ворсклу" - 1:1. У свою чергу, донецький "Шахтар", що йде поки на 1-му місці, після 6-ти перемог поспіль оступився у вчорашній грі з луганською "Зорею" - 0:1. У "Шахтаря" як і раніше 18 очок, в той час, як у "Дніпра" - 16. У разі перемоги "Дніпро" набере 19 балів.

Втім, виграти у "Олімпіка" буде вельми непросто. Дебютант Прем'єр-ліги вже в першому сезоні показує досить гарні результати і займає 5-е місце в поточній турнірній таблиці УПЛ. "Олімпік" виграв 3 матчі, один раз зіграв внічию і двічі програв - 10 очок. При цьому, "Олімпік" звів унічию матч у Києві з "Динамо" - 0:0, але зазнав розгромних поразок від одеського "Чорноморця" (0:4) і донецького "Шахтаря" (0:5). Як і будь-якій команді-дебютанту, донецькому колективу не вистачає стабільності. У разі, якщо донеччани зможуть увійти в гру, то матч буде дуже напруженим і непередбачуваним.

На котирування букмекерських контор явним фаворитом гри є дніпропетровський клуб. На перемогу "Дніпра" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,25 до 1, на нічию - 6,5 до 1, а на перемогу "Олімпіка" - 13 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

"Дніпро": 71. Бойко, 3. Мазух, 17. Стрініч, 23. Дуглас Сілва, 7. Канкава, 12. Бруно Гама, 18. Зозуля, 24. Лучкевич, 4. Кравченко С., 29. Ротань, 11. Селезньов.

Запасні: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 44. Федецький, 21. Бартулович, 89. Політило, 90. Мігунов, 9. Калініч.

"Олімпік" Д: 72. Літовка, 3. Іванов, 4. Гришко, 23. Шеріф, 34. Дитятьєв, 5. Дорошенко К., 6. Еременко Д., 7. Драченко, 13. Огиря, 19. Тищенко И., 77. Кадімян.

Запасні: 1. Махарадзе, 22. Міщенко А., 9. Ситнік Ал., 11. Моха, 30. Одінцов, 10. Гельзін, 18. Семеніна.