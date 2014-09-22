Українська тенісистка Світоліна виграла в першому колі турніру в китайському Ухані

Про це повідомляє Тенісний портал України.

У стартовому матчі харків'янка впевнено обіграла італійську тенісистку Каміллу Джорджі - 6:2, 6:3.

Матч тривав 1 годину 9 хвилин. На рахунку Світоліної 2 ейси. Її суперниця відзначилася 6 подачами навиліт і 6 подвійними помилками. Українка зробила 5 брейків, в той час як італійська тенісистка - лише 1.

Суперницею Свитоліної у другому колі буде Сабін Лісицькі з Німеччини, яка займає у світовому рейтингу 26-е місце. Вона в першому колі здобула перемогу над 15-ю ракеткою світу чешкою Люсі Шафаржовою - 7:5, 2:6, 6:3.

Турнір WTA Dongfeng Motor Wuhan Open з призовим фондом $2,44 млн., проходить в Ухані з 22 по 28 вересня.