Українська тенісистка Світоліна виграла в першому колі турніру в китайському Ухані
16:57, 22 вересня 2014Спорт
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Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у другий раунд турніру WTA Premier в Ухані (Китай).
Світоліна вийшла у друге коло турніру в Китаї / sq.com.ua
Про це повідомляє Тенісний портал України.
У стартовому матчі харків'янка впевнено обіграла італійську тенісистку Каміллу Джорджі - 6:2, 6:3.
Матч тривав 1 годину 9 хвилин. На рахунку Світоліної 2 ейси. Її суперниця відзначилася 6 подачами навиліт і 6 подвійними помилками. Українка зробила 5 брейків, в той час як італійська тенісистка - лише 1.
Суперницею Свитоліної у другому колі буде Сабін Лісицькі з Німеччини, яка займає у світовому рейтингу 26-е місце. Вона в першому колі здобула перемогу над 15-ю ракеткою світу чешкою Люсі Шафаржовою - 7:5, 2:6, 6:3.
Турнір WTA Dongfeng Motor Wuhan Open з призовим фондом $2,44 млн., проходить в Ухані з 22 по 28 вересня.
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