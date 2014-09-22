УПЛ, 7-й тур, "Динамо" - "Волинь": онлайн відео-трансляція

Сьогодні у Києві відбудеться матч 7-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" прийматиме луцьку "Волинь". У цій грі зійдуться команди, які займають 3-е і 7-е місця в турнірній таблиці чемпіонату.

Кияни досить впевнено розпочали новий сезон, вигравши 4 з 6 матчів національного чемпіонату, пройшовши в 1/8 фіналу Кубка України і розгромивши португальський "Ріу Аве" в стартовій грі групового етапу Ліги Європи УЄФА. Але, з іншого боку, команда Сергія Реброва двічі втратила очки в іграх, де була фаворитом. Кияни зіграли внічию вдома з донецьким "Олімпіком" - 0:0, а потім не змогли виграти гостьовий матч у луганської "Зорі" - 2:2. Це говорить про нестабільність одного з фаворитів нинішнього чемпіонату. Тож, прогнозувати успіх у грі з "Волинню" можна лише із застереженням на те, що команда буде зібрана і сконцентрована на результаті.

Що стосується "Волині", то луцька команда, протягом багатьох років є середняком українського футболу. В цьому році також розташовується на екваторі таблиці - 7-е місце з 14 команд. На рахунку лучан 3 перемоги при 3 поразках і 9 набраних очок. Команда обіграла маріупольський "Іллічівець", луганську "Зорю" і запорізький "Металург", поступившись, в свою чергу, дніпропетровському "Дніпру", одеському "Чорноморцю" і львівським "Карпатам". Як видно, в іграх з командами з п'ятірки лідерів українського футболу "Волинь" відчуває великі проблеми.

На котирування букмекерських контор явним фаворитом гри вважається "Динамо", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,24 до 1. У той же час, коефіцієнт на нічию становить 7,5 до 1, а на перемогу гостей - 11 до 1.

Стартові склади команд:

"Динамо": 23. Рибка, 2. Даніло Сілва, 6. Драгович, 24. Віда, 16. Сидорчук, 17. Рибалка, 27. Макаренко Е., 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 22. Кравець.

Запасні: 72. Рудько, 3. Селін, 26. Бурда, 29. Буяльський, 45. Калітвінцев В., 20. Гусєв О., 91. Теодорчик

"Волинь": 42. Неділько, 3. Сімінін, 15. Жуніч, 4. Приндета, 6. Бабенко Р., 9. Мемешев, 10. Бікфалві, 13. Шабанов, 19. Кобахідзе, 93. Матей

Запасні: 74. Кічак, 5. Воронін С., 30. Гуменюк О., 33. Новак, 79. Бабатунде, 17. Маріотто Д., 89. Козьбан.