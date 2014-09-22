В Україні вперше відбудеться вручення премії кращим юним спортсменам - Sport Awards Ukraine Junior

Це буде дебютний для України подібний захід, покликаний популяризувати розвиток юнацького спорту, повідомили в оргкомітеті премії.

Ідея Sport Junior Awards, організатором якої виступили офіційний фан-клуб братів Кличко і EA Secret Service, полягає в тому, щоб підтримати юних чемпіонів у віці до 18 років, які вже зараз демонструють значні досягнення у спорті.

Першими номінантами щорічної всеукраїнської премії Sport Junior Awards стануть переможці та призери головного старту нинішнього сезону літніх юнацьких Олімпійських ігор, які пройшли в серпні в Нанкіні (Китай). У складі збірної України в Іграх взяли участь 58 спортсменів, які завоювали 9 золотих, 9 срібних та 11 бронзових медалей і посіли 6-е місце в неофіційному командному заліку.

Як повідомляв УНІАН, з 2005-го року з ініціативи НОК України щорічно присуджується премія "Герої спортивного року", яка вручається спортсменам в декількох номінаціях за досягнення в змаганнях дорослих.