Українські тенісистки піднялися в рейтингу WTA

Згідно з новою версією в Топ-100 дві українські тенісистки і обидва піднялися на одну позицію кожна - Еліна Світоліна з 35-ї на 34-у, Леся Цуренко з 98-ї на 97-у, повідомляє офіційний сайт WTA.

Місця у другій сотні рейтингу займають сім українок і тільки Юлія Бельгейзімер піднялася на одну позицію, зайнявши 176-е місце. Інші українки послабили свої позиції: на два пункти опустилася Марина Заневська (129-я), на три - Катерина Козлова (150), Анастасія Васильєва (166) та Людмила Кіченок (178), на один - Надія Кіченок (183).

У п'ятірку найсильніших тенісисток світу увійшла китаянка Лі На, яка піднялася з 6-го на 5-е місце. Цікаво, що минулого тижня китаянка оголосила про завершення кар'єри.

Очолює світовий рейтинг американка Серена Вільямс. Слідом за нею йдуть румунка Симона Халеп, Петра Квітова з Чехії та росіянка Марія Шарапова.

У чоловічому рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР) двоє українців, що знаходяться в Топ-100, зберегли свої позиції. Олександр Долгополов залишився 23-ю ракеткою світу, Сергій Стаховський - 90-й.

В стані лідерів змін не відбулося. П'ятірку кращих гравців, як і раніше складають Новак Джокович (Сербія), Рафаель Надаль (Іспанія), Роджер Федерер (Швейцарія), Станіслас Ваврінка (Швейцарія) і Давид Феррер (Іспанія).