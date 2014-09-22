Російський автогонщик встановив рекорд і загинув на трасі в Криму

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на «Російську газету».

Пілот вийшов на трасу в Євпаторії на автомобілі Nissan GT-R. Машина розвинула швидкість близько 300 кілометрів на годину, однак після фінішу Керн не загальмував, а продовжив рух. В результаті автомобіль врізався в бетонну огорожу і вилетів з траси, Керн загинув на місці від зіткнення.

За однією з версій, у машини Керна не спрацювали гальма через поломки дросельного троса. Очевидці також заявили, що після старту гонщик втратив свідомість від перевантаження.

Перед смертю московському гонщику вдалося встановити рекорд Росії. Він проїхав кілометр траси за 9,8 секунди.

Як повідомляв УНІАН, у березні Росія ввела війська в Крим і анексувала український півострів. З тих пір там пройшли численні змагання, в тому числі і з автоспорту.

Нагадаємо, що раніше в анексованому Криму загинув член Ради федерації РФ від Магаданської області Володимир Кулаков, який голосував за анексію й окупацію Криму.