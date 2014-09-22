Українка Єлістратова перемогла на мадридському етапі Кубка Європи з триатлону

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка подолала дистанцію за 2 години 10 хвилин 02 секунди. Єлістратова випередила на 32 секунди новозеландку Аннеке Дженкінс і на 1 хвилину 14 секунд - британку Джесіку Лермонт.

Інна Рижих зійшла з дистанції, не зумівши фінішувати.

У чоловіків переміг росіянин Дмитро Полянський - 1 година 53 хвилини 50 секунд. Француз Фредерік Белабр фінішував другим, поступившись переможцю чотири секунди, третім призером став норвежець Крістіан Блюменфельд з відставанням у 18 секунд.

Українці Данило Сапунов та Єгор Мартиненко зайняли 16-е і 21-е місця відповідно.

Як повідомляв УНІАН, два тижні тому Єлістратова виграла етап Кубка Європи в Констанці-Мамая (Румунія).