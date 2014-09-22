Українка Єлістратова перемогла на мадридському етапі Кубка Європи з триатлону
14:01, 22 вересня 2014Спорт
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У Мадриді (Іспанія) пройшов етап Кубка Європи з триатлону, де у змаганнях жінок впевнено перемогла українка Юлія Єлістратова.
Юлія Єлістратова виграла два поспіль етапи Кубка Європи / noc-ukr.org
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка подолала дистанцію за 2 години 10 хвилин 02 секунди. Єлістратова випередила на 32 секунди новозеландку Аннеке Дженкінс і на 1 хвилину 14 секунд - британку Джесіку Лермонт.
Інна Рижих зійшла з дистанції, не зумівши фінішувати.
У чоловіків переміг росіянин Дмитро Полянський - 1 година 53 хвилини 50 секунд. Француз Фредерік Белабр фінішував другим, поступившись переможцю чотири секунди, третім призером став норвежець Крістіан Блюменфельд з відставанням у 18 секунд.
Українці Данило Сапунов та Єгор Мартиненко зайняли 16-е і 21-е місця відповідно.
Як повідомляв УНІАН, два тижні тому Єлістратова виграла етап Кубка Європи в Констанці-Мамая (Румунія).
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