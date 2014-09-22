Центральний матч 8-го туру УПЛ "Динамо" - "Шахтар" відбудеться 5 жовтня

Дирекція української футбольної Премєр-Ліги затвердила дати проведення і час початку матчів 8-го туру Чемпіонату України сезону 2014/2015 рр., визначивши, зокрема, що центральний матч туру - "Динамо" проти "Шахтаря" - відбудеться 5 жовтня о 19.30.

Про це повідомляє прес-служба ПЛ. Повний розклад туру виглядає наступним чином: 3 жовтня (п’ятниця): "Волинь" – "Ворскла" 19:00. 4 жовтня (субота): "Олімпік" – "Карпати" 14:00, "Зоря" – "Говерла" 17:00, "Чорноморець" – "Металург" Д. 19:30. 5 жовтня (неділя): "Іллічівець" – "Дніпро" 14:00, "Металіст" – "Металург" З. 17:00, "Динамо" – "Шахтар" 19:30. На даний момент "Шахтар" і "Динамо" йдуть в турнірній таблиці УПЛ, відповідно, на першому й третьому місцях.

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