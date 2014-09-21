УПЛ: "Металіст" і "Чорноморець" знову втратили очки

Харківський "Металіст" зіграв внічию у Львові з "Карпатами" - 3:3, а одеський "Чорноморець" не зміг обіграти ужгородську "Говерлу" - 0:0.

Матчі проходили у рамках 7-го туру української футбольної Прем'єр-ліги.

Гра у Львові розпочався досить бурхливо і протягом перших 34-х хвилин були забиті одразу чотири голи.

На 18-й хвилині харків'янин Денис Кулаков пройшов по правому флангу і зробив передачу на лінію штрафного. Жажа промахнувся по м'ячу, а Сергій Болбат класно пробив - м'яч потрапив у поперечину і опустився за лінією воріт. А через 5 хвилин Рібейро Хав'єр реалізував пенальті, подвоївши перевагу харків'ян.

Втім, господарі поля досить швидко прийшли в себе і відіграли гандикап. Вже на 26-й хвилині Олег Голодюк зі штрафного пробив у ближній кут - м'яч перед воротами вдарився об газон і залетів у сітку між штангою і голкіпером. У цьому епізоді грубо помилився голкіпер харків'ян Олександр Горяїнов. А на 34-й хвилині Павло Ксьонз прострілив з флангу і Денис Кожанов замкнув передачу - м'яч вдарився об газон і влетів під поперечину - 2:2.

В третій раз "Металіст" вийшов вперед на 54-й хвилині. Обігравшись з Володимиром Гоменюком, Жажа Коельо зліва увірвався в штрафний майданчик і завдав точний удар - м'яч пролетів між ногами у Романа Мисака - 3:2. Проте, вже у доданий арбітром час, на 94-й хвилині, після розіграшу ауту на лівому фланзі Ярослав Мартинюк зробив навіс і Грегор Балажіц завдав удару головою, після якого м'яч вдарився об газон і влетів у сітку - 3:3.

В паралельному матчі, що проходив в Ужгороді гра йшла з невеликою ігровою і територіальною перевагою гостей, але забити гол жодна з команд так і не змогла - 0:0.

7-й тур УПЛ завершиться у понеділок, 22 вересня, матчами "Динамо" - "Волинь" та "Дніпро" - "Олімпік".