Прем'єр-ліга, 7-й тур, "Карпати" - "Металіст"онлайн відео-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 7-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають харківський "Металіст".

Зустрічаються команди, які займають 12-е і 9-е місця в турнірній таблиці, відповідно.

Обидві команди невдало розпочали сезон у внутрішній першості. Так, "Карпати" у 6 матчах набрали лише 4 очки. В самому першому турі львів'яни зіграли внічию з ужгородською "Говерлою" - 2:2, а в 4-му турі зуміли здолати в гостях луцьку "Волинь" - 2:0. Решту 4 матчі команда програла і зараз знаходиться внизу турнірної таблиці, впритул примикаючи до "зони вильоту".

У свою чергу, "Металіст" набирав очки у половині матчів, двічі вигравши, один раз зігравши внічию і тричі програвши - 7 балів. Тим не менш, для команди, яка впродовж 8 років незмінно входила в трійку найсильніших у Прем'єр-лізі, нинішнє 9-е місце - справжній провал.

У цьому матчі на котируваннях букмекерських контор фаворитом з невеликою перевагою вважається харківська команда. На перемогу "Металіста" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,12 до 1, у той час як на нічию 2,35 до 1, а на перемогу "Карпат" - 3,4 до 1.

Стартові склади команд:

"Карпати": 23. Мисак, 92. Чачуа, 94. Мірошніченко Д., 4. Балажиц, 7. Ксенз, 9. Кожанов, 17. Голодюк, 20. Даушвілі, 32. Пластун, 8. Костевич, 14. Сергійчук

Запасні: 29. Ильющенков, 22. Пучковський, 26. Новотрясов, 70. Лобай, 16. Худобяк, 18. Кополовець, 19. Мартинюк

"Металіст": 29. Горяїнов, 77. Кобин, 6. Торсільєрі, 30. Папа Гуйе, 17. Пшенічних, 32. Красноперов, 22. Кулаков, 10. Хав`єр, 7. Болбат, 14. Гоменюк, 50. Жажа

Запасные: 81. Дишленкович, 4. Березовчук, 45. Осман А., 36. Краєв, 43. Ткачук Ю., 82. Ребенок, 46. Радченко А.