"Шахтар" програв "Зорі" в матчі УПЛ

У Києві завершився матч 7-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" приймав луганську "Зорю" і програв з рахунком 0:1.

Доля матчу була вирішена в кінцівці першого тайму.

"Шахтар", на правах лідера чемпіонату та безумовного фаворита гри, протягом 40 хвилин мав повну перевагу. Лише в завершальній фазі атак донецьким бразильцям Бернарду, Фреду і Адріано не щастило. Крім того, відмінно проявив себе в цьому матчі воротар луганчан Микита Шевченко.

Вирішальний епізод у грі стався в кінцівці першого тайму. На 42-й хвилині Максим Малишев вразив ворота, скориставшись нерозторопністю номінальних господарів поля біля своїх воріт. Фред невдало відкинув м'яч воротареві Антону Каніболоцькому, той відбити його зі штрафного не зміг, м'яч відскочив до Малишева, який і вразив ворота.

У другому таймі тренер гірників Мірча Луческу замінив Фреда і Бернарда, але суттєво вплинути на хід гри гравці, що вийшли на поле - Тайсон і Алекс Тейшейра - не зуміли. "Зоря" втримала перевагу в рахунку, здобувши досить несподівану перемогу.

Таким чином, "Шахтар" втратив перші очки у новому сезоні. До цього команда виграла всі 6 матчів, маючи в активі 18 балів.

Раніше, в рамках 7-го туру донецький "Металург" обіграв маріупольський "Іллічівець" - 3:0, а "Металург із Запоріжжя, у свою чергу, поступився полтавській "Ворсклі" з аналогічним рахунком - 0:3.