Троє українців претендують на звання найкращих атлетів року в Європі

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

На звання найкращого легкоатлета 2014 року за версією Європейської атлетичної асоціації (ЕАА) претендує Богдан Бондаренко. Цього року на етапі «Діамантової ліги» в Нью-Йорку українець повторив рекорд Європи зі стрибків у висоту, який тримався протягом 27 років (2,42 м), і тим самим встановив національний рекорд України. Бондаренко виграв чемпіонат Європи, Континентальний кубок ІААФ, три етапи «Діамантової ліги». Сезон у Богдана тривав чотири місяці, протягом яких йому вдалося зберегти форму, яка дозволяла стрибати на рівні 2,40 м і вище на всіх ключових стартах.

За Богдана Бондаренка можна проголосувати тут.

На звання найкращої легкоатлетки 2014 року за версією ЕА претендує Ольга Саладуха. Цього року Ольга виграла срібну медаль чемпіонату світу в приміщенні з потрійного стрибка. Це був єдиний офіційний турнір, на якому в українки раніше не було нагород. Другою вона була й на командному чемпіонаті Європи. А в Цюриху виграла третій поспіль титул чемпіонки Європи. Сезон Саладуха завершила третім місцем на Континентальному кубку ІААФ.

За Ольгу Саладуху можна проголосувати тут.

На звання «Зірка, яка сходить» у 2014 році за версією ЕА претендує Альона Шамотіна. Вона стала першою в історії України спортсменкою, яка виграла медаль юніорського чемпіонату світу з метання молота - і відразу «золото» (66,05 м). У березні Альона була другою на зимовому Кубку Європи з метань серед молоді. Їй належить і найкращий результат сезону в світі серед юніорок – 68,43 м, що більше, ніж на метр далі від найближчої переслідувачки.

За Альону Шамотіну можна проголосувати тут.

Голосування у всіх трьох категоріях триває до 3 жовтня.