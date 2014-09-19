Фінал футбольного Євро-2020 пройде в Лондоні

У столиці Великобританії пройдуть півфінали і фінальний матч турніру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Крім того, 1 чвертьфінал та 3 матчі групового етапу пройдуть у Санкт-Петербурзі (Росія), Баку (Азербайджан), Мюнхені (Німеччина) і Римі (Італія).

Ще по 3 матчі групового етапу відбудуться в Амстердамі (Голландія), Більбао (Іспанія), Брюсселі (Бельгія), Будапешті (Угорщина), Бухаресті (Румунія), Глазго (Шотландія), Дубліні (Ірландія) і Копенгагені (Данія).

"Рішення про проведення Євро-2020 в декількох великих містах 13 країн Європи подарує цілому ряду країн шанс зіграти свою роль в організації футбольного свята, що за інших обставин вони б, можливо, ніколи не отримали", - йдеться в офіційному релізі УЄФА.

Раніше, на засіданні Виконавчого комітету УЄФА, яке відбулося 25 січня 2013 року в Ньоні (Швейцарія), було прийнято рішення, що фінальна стадія ЄВРО-2020 пройде в 13 містах по всій Європі.