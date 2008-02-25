Довгий знає, що мрія Кличка - вже не за горами

Заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ привітав Володимира КЛИЧКА з перемогою в об`єднавчому поєдинку за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версіями IBF/IBO та WBO.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київради.

“Щиросердно Вітаю Вас з перемогою у чемпіонському двобої за титул абсолютного чемпіону світу з боксу серед професіоналів. Мені та багатьом іншим шанувальникам цього безкомпромісного спорту Ви подарували справжнє, захоплююче видовище. Тепер ми знаємо, що мрія двох братів об’єднати всі чемпіонські пояси вже не за горами”, йдеться у вітанні О.ДОВГОГО.

За словами секретаря Київради, цією блискучою та непростою перемогою Володимир КЛИЧКО довів, що “українські спортсмени є найсильнішими на планеті, а удари наших хлопців насправді є важкими для супротивника. У день Захисника Вітчизни Ви зробили для мільйонів українців справжній подарунок”.

“Ми знаємо Вас не лише як талановитого спортсмена, а й як справжнього громадянина, людину з власною принциповою позицією у багатьох сферах життя, мецената”, - відзначив О.ДОВГИЙ у вітанні на адресу Володимира КЛИЧКА.

Заступник Київського міського голови побажав В.КЛИЧКУ “подальших перемог не тільки у спорті, але й на всіх інших фронтах, міцного здоров’я та благополуччя! Нехай потужність Ваших ударів та гострота реакції залишається на чемпіонській висоті”.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого український боксер Володимир КЛИЧКО за одностайним рішенням суддів отримав перемогу над росіянином Султаном ІБРАГИМОВИМ і об`єднав чемпіонські пояси за версією IBF і WBO.