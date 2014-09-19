Усі лідери професійного боксу скоро опиняться в тіні Джошуа - Кличко

Про це він розповів в інтерв'ю програмі Ringside на телеканалі Sky Sports, повідомляє Вохіпд news.

"Всі нинішні лідери, включаючи молодого Тайсона Ф'юрі, який не вразив мене ні в одному зі своїх поєдинків, скоро опиняться в тіні Ентоні Джошуа. Я не промоутер Джошуа - хоча я хотів би ним бути - я просто кажу вам чесно, що я про нього думаю", - сказав Володимир Кличко.

Також український чемпіон підкреслив сильні сторони британця: "Джошуа має один з найбільших потенціалів, які я коли-небудь бачив серед боксерів надважкої ваги. Кваліфікований боксер, у якого є все - техніка, сила, бажання. І хоча він олімпійський чемпіон, він зовсім не хизується цим. Батьки виховали його дуже добре. Він зовсім несхожий на своїх співвітчизників - Тайсона Ф'юрі, Дерека Чісору і Девіда Хея. Він зовсім інший боксер і зовсім інша людина. Боксер іншого покоління".

Джошуа допомагав Кличко-молодшому готуватися до титульного бою з болгарином Кубратом Пулєвим.

Як повідомляв УНІАН, титульний бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в німецькому Гамбурзі.