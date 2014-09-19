Визначені дати і час початку матчів 1/8 фіналу Кубку України

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

При жеребкуванні цього етапу команди були посіяні, що виключало зустрічі між собою команд-фаворитів турніру.

Згідно розкладу зустрічі відбудуться:

25 вересня (четвер): «Полтава» Полтава – «Шахтар» Донецьк 16:00

26 вересня (п’ятниця): «Олександрія» Олександрія – «Зоря» Луганськ 18:30

27 вересня (субота): «Іллічівець» Маріуполь – «Ворскла» Полтава 14:00, «Говерла» Ужгород – «Металіст» Харків 17:00, «Волинь» Луцьк – «Дніпро» Дніпропетровськ 17:00, «Карпати» Львів – «Динамо» Київ 19:30

28 вересня (неділя): «Сталь» Дніпродзержинськ – «Чорноморець» Одеса 14:00, «Олімпік» Донецьк – «Металург» Запоріжжя 16:00.

Як повідомляв УНІАН, згідно нового регламенту змагань, який набув чинності з сезону 2014/15, на цьому етапі команди мають зіграти по два матчі - дома і на виїзді.

Матчі-відповіді відбудуться через місяць. Базова дата ігор - 29 жовтня.