Ющенко привітав Кличка з перемогою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Володимира КЛИЧКА з перемогою у двобої за титул абсолютного чемпіону світу з боксу.

Як повідомляє прес-служба Президента, у вітанні йдеться: "Ваша висока спортивна майстерність, богатирська сила, витримка і сила духу викликають глибоку повагу. Ми сповнені почуттям національної гордості за Вас і здобуту Вами переконливу перемогу в об’єднавчому боксерському двобої.

Нехай Ваше досягнення у боксі й надалі надихає спортсменів, тренерів, молодь до занять цим мужнім видом спорту і буде святом для Ваших уболівальників.

Щиро бажаю віри у власні сили, здоров’я, особистого щастя та нових спортивних здобутків в ім’я Батьківщини".

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого український боксер Володимир КЛИЧКО за одностайним рішенням суддів отримав перемогу над росіянином Султаном ІБРАГІМОВИМ і об`єднав чемпіонські пояси за версією IBF і WBO.