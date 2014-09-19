Ліга Європи: "Динамо" трощить "Ріу Аве", "Металіст" програє "Трабзонспору"

У португальському Віла-ду-Конде завершився матч Ліги Європи УЄФА, в якому місцевий "Ріу Аве" приймав київське "Динамо" і був розгромлений - 0:3.

Доля матчу вирішилася ще у першому таймі.

Кияни повністю переграли команду, яка посіла в минулому сезоні 14-е місце в чемпіонаті Португалії. Незважаючи на поганий газон, технічним футболістам "Динамо" вдалося повністю володіти ігровою та територіальною перевагою.

На 20-й хвилині Андрій Ярмоленко отримав пас від партнерів по команді, змістився праворуч до центру і красивим обвідним ударом послав м'яч поруч зі штангою в кут воріт - 1:0. А всього за 5 хвилин Юнес Беланда отримав пас від Джермейна Ленса, на швидкості обіграв захисника і з ходу пробив під дальню штангу - 2:0.

У другому таймі кияни зосередилися на обороні своїх воріт, але, тим не менше, і при такій грі зуміли забити третій гол. На 70-й хвилині Юнес Беланда пробив з-за меж штрафного, голкіпер відбив м'яч перед собою, а Артем Кравець набіг, обіграв воротаря і з гострого кута пробив у кут - 3:0.

В матчі, що паралельно відбувався у Львові, "Металіст" приймав "Трабзонспор" і рахунок в середині першого тайму відкрили турецькі футболісти. На 25-й хвилині після навісу з кутового Сергій Пшеничних та Папа Гуйє забули у воротарському майданчику Кевіна Константа, який ударом головою не залишив шансів Олександру Горяїнову.

У другому таймі харків'яни перехопили ініціативу і зуміли зрівняти рахунок. На 61-й хвилині Вільягра з правого флангу навісив на дальню штангу, Василь Кобін скинув м'яч і Володимир Гоменюк головою пробив точно під поперечину - 1:1.

Вирішальним у цьому матчі став навал гостей на останній хвилині, вже в компенсований арбітром час. Після навісу зі штрафного Мутсафа Ятабаре головою скинув м'яч у воротарський майданчик і Авраам Пападопулос, що знаходився навпроти воріт, підправив м'яч у сітку - 1:2.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні свій матч 1-го туру провів дніпропетровський "Дніпро", який програв міланському "Інтеру" з рахунком 0:1.