"Дніпро" програв "Інтеру" в стартовому матчі Ліги Європи

У Києві завершився матч 1-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому дніпропетровський "Дніпро" приймав італійський "Інтер" (Мілан) і поступився з рахунком 0:1.

Доля матчу вирішилася в середині другого тайму.

Команди почали матч в достатньо повільному темпі, не ризикуючи атакувати з перших же хвилин. Надалі, протягом більшого часу гри господарі поля мали невелику ігрову і територіальну перевагу, але реалізувати її так і не змогли.

Вирішальною в цьому матчі стала 71-я хвилина. Італійці виграли верхову боротьбу, після чого Данило Д'амброзіо проскочив між Ондржеем Мазухом та Іваном Стрінічем і з лінії воротарського майданчику пробив повз Дениса Бойка.

У час, що залишився "Дніпро", який грав у меншості (на 67-й хвилині був вилучений Руслан Ротань) так і не зумів вразити ворота суперника.

У паралельному матчі групи "Карабах" і "Сент-Етьєн" зіграли внічию - 0:0.

Таким чином, після першого туру в українського клубу 0 очок і останнє місце в турнірній таблиці.

Другий тур групового етапу Ліги Європи відбудеться 2 жовтня.