Міліція почала розслідування загибелі Гусіна

Про це пише ТСН з посиланням на прес-службу ГУ МВС України в Київській області.

Як повідомляється, відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України - "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту".

Правоохоронці продовжують вивчати всі обставини події: аварія з футболістом сталася через необережність або через несправність транспортного засобу.

Читайте такожКолишнього футболіста "Динамо" Гусіна поховають 19 вересня на Байковому цвинтаріМи будемо з'ясовувати по мотодрому. Чи відповідає технічним вимогам. Чи проходять там відповідні інструктажі. Можливо, хтось несе за це відповідальність. Як приїхав сам Андрій на цей мотодром, яким чином він туди потрапив",

Як повідомляв УНІАН, екс-футболіст київського "Динамо" Андрій Гусін загинув 17 вересня на автодромі "Чайка".