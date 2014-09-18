Боксер Усик може виступити в андеркарті бою Кличко - Пулєв

Про це він заявив в інтерв'ю Boxingnews.com.ua.

Зокрема, Башир заявив: "Ще точно невідомо чи вийде Олександр на розігрів перед боєм Кличко і Пулєва... Але в грудні він точно вийде на ринг".

Говорячи про підготовку Усика в майбутньому бою з Інтернаціональним чемпіоном WBF, Чемпіоном Південної Африки Деніелем Брюэром, тренер зазначив: "Я цілком задоволений рівнем спаринг-партнерів Олександра. Вони дають нам добру роботу. Що стосується сили удару Усика, як для боксера першої важкої ваги, у нього дуже сильний удар, особливо зліва".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв, в андеркарті якого може виступити Усик, пройде 15 листопада в німецькому Гамбурзі.

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ «Агробізнес».