Колишній тренер хокейної збірної України отримав дискваліфікацію за непристойні жести

Про це повідомляє офіційний сайт КХЛ.

Екс-тренер донецького "Донбасу" та збірної України Назаров не стримався в кінцівці матчу чемпіонату КХЛ між «Адміралом» і «Барисом». За 40 секунд до закінчення основного часу гри Назаров, незадоволений суддівським рішенням накласти на його команду малий штраф за порушення чисельного складу, проявив агресію і демонстрував непристойні жести по відношенню до арбітрів і глядачам. Також тренер дозволив собі нецензурні висловлювання на адресу арбітрів. За це Назаров отримав дисциплінарний штраф до кінця матчу.

"Проаналізувавши епізод, ознайомившись з отриманими відео - і фотоматеріалами, офіційним протоколом матчу і рапортами суддів та інспектора Спортивно-дисциплінарний комітет прийняв рішення залишити без змін накладені на Андрія Назарова покарання за Правилом 551 б «Правил гри в хокей КХЛ». За сукупністю допущених тренером порушень Правил гри в хокей Спортивно-дисциплінарним комітетом на нього накладено дискваліфікація загальною тривалістю шість матчів і значний грошовий штраф", - йдеться в офіційному повідомленні на сайті КХЛ.

Штраф за дії посадових осіб клубу, які провокують конфліктні ситуації на хокейному майданчику та за її межами накладено і на ХК «Барис». Також оштрафований і ХК «Адмірал» за незабезпечення заходів безпеки при виникненні конфліктної ситуації на арені.

Як повідомляв УНІАН, у сезоні 2013/14 Андрій Назаров очолював ХК "Донбас" і збірну України. Після того, як "Донбас" ухвалив рішення тимчасово припинити виступи у Континентальній лізі - терміном на 1 рік - тренер залишив обидві посади в Україні і переїхав до Казахстану.