Ліга Європи, 1-й тур, "Дніпро" - "Інтер": онлайн відео-трансляція

У цьому матчі українському віце-чемпіону сезону 2013/14 протистоїть одна з найсильніших команд Італії.

Тренер "Дніпра" Мирон Маркевич вже назвав "Інтер" безперечним фаворитом групового протистояння. Разом з тим, своїх гравців він у цьому матчі буде налаштовувати на боротьбу і позитивний результат. "Ми повинні вірити в свої сили, а досвід протистояння таким опонентам у "Дніпра" вже є. У минулому сезоні на рівних грали з "Фіорентиною" і "Тоттенхемом". Для мене насамперед важливо, щоб хлопці показали класну гру, а яким буде рахунок - це вже інше питання. Не варто думати про результат, дивитися на ранг суперника. Так, "Інтер" зараз на ходу, і добитися перемоги над ним буде непросто, але ми докладемо всі зусилля, щоб взяти очки. Хотілося б почати груповий раунд на мажорній ноті. В цьому плані і нічия буде не найгіршим варіантом".

"Дніпро", незважаючи на початок сезону, вже встиг провести 11 ігор. Команда йде на 2-му місці в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, вигравши 5 матчів з 6 (1 нічия) - 16 очок. Команда відстає в таблиці тільки від донецького "Шахтаря", який має 100-відсотковий результат (6 перемог, 18 очок). В Кубку України "Дніпро" впевнено вийшов у 1/8 фіналу, обігравши в стартовому раунді змагань чернігівську "Десну" - 1:0. Нарешті, в єврокубках дніпропетровці провели 4 матчі. Дебют в Лізі чемпіонів у команди вийшов невдалий - вона по сумі двох матчів програла данському "Копенгагену". А ось в раунді плей-офф відбору Ліги Європи "Дніпро" обіграв хорватський "Хайдук" (Спліт) - 2:1 і 0:0.

У свою чергу, "Інтер", який посів у минулому сезоні чемпіонату Італії 5-е місце, взагалі не потрапив в число учасників Ліги чемпіонів і змушений був стартувати з раунду плей-офф відбірного турніру Ліги Європи. Там команда більш ніж двічі впевнено розібралася з ісландським "Стьярнаном", вигравши з загальним рахунком 9:0 - 3:0 і 6:0. У новому сезоні чемпіонату Італії "Інтер" також провів всього два матчі, зігравши внічию з "Торіно" (0:0) і розгромивши "Сассуолло" - 7:0.

Між собою команди ніколи не зустрічалися. А в протистоянні з іншими італійськими клубами "Дніпро" виграв лише 1 матч з 6 і 1 звів внічию, чотири рази програвши. "Інтер" в суперництві з українськими клубами виграв 4 матчі при 2 нічиїх. Команда ніколи не програвала суперникам з України.

На котирування букмекерських контор фаворитом з невеликою перевагою вважається "Інтер". На перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 2,24 до 1, на нічию 3,5 - до 1, на перемогу "Дніпра" - 3,4 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

"Дніпро": 71. Бойко, 3. Мазух, 17. Стрініч, 44. Федецький, 23. Дуглас Сілва, 7. Канкава, 18. Зозуля, 20. Бруно Гама, 4. Кравченко С., 29. Ротань, 10. Коноплянка.

Запасні: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 24. Лучкевич, 28. Шахов, 89. Політило, 9. Калініч.

"Інтер": 1. Хандановіч С., 5. Жуан Жесус, 14. Кампаньяро, 22. Додо, 33. Д`Амброзіо, 15. Відіч, 13. Гуарін, 17. Кузмановіч, 88. Эрнанес, 90. М`Віла, 9. Ікарді

Запасные: 30. Каррісо, 2. Жонатан, 6. Андреоллі, 23. Раноккія, 20. Обі, 7. Освальдо, 8. Паласіо