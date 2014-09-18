Чемпіонат світу-2015 з хокею перенесений з Донецька в польський Краків

Рішення про це було прийнято на Конгрес Міжнародної федерації хокею (IIHF), повідомляє офіційний сайт організації.

Перенесення турніру в Польщі сталося після того, як Федерації хокею України довелося відкликати свою заявку у зв'язку з поточною напруженою військово-політичною ситуацією в країні. Раніше, Україна отримала право провести турнір, перемігши в конкурсі, результати якого були оголошені в травні 2014 року на попередньому Конгресі IIHF.

Ігри хокейного ЧС будуть проходити в Кrakov Arena, що вміщує 15 328 глядачів. В даний момент там проходять матчі Чемпіонату світу з волейболу серед чоловічих команд (турнір проходить у Польщі з 30 серпня по 21 вересня), а в 2016-му році на цій же арені пройдуть матчі Чемпіонат Європи з гандболу серед чоловічих команд.