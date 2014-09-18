Колишнього футболіста "Динамо" Гусіна поховають 19 вересня на Байковому цвинтарі

Про це повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

"Громадянська панахида відбудеться на стадіоні «Динамо» у п'ятницю, 19 вересня, із 10:30 до 12:30. В цей же день Андрія Гусіна поховають на Байковому цвинтарі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня на 42-му році життя трагічно загинув екс-гравець ФК «Динамо» (Київ) і національної збірної України, тренер Андрій Гусін. Колишній футболіст катався на мотоциклі на автодромі "Чайка" і на одному з віражів вилетів з сідла. Гравець помер, не приходячи в свідомість.

У складі «Динамо» Андрій Гусін 7 разів ставав чемпіоном України, 4 рази володарем Кубка України, разом з клубом виступав у півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА. Більше 10 років був провідним гравцем національної збірної України, в складі якої заслужив право і успішно зіграв на Чемпіонаті світу-2006.