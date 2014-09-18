Збірна України виступить на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики найсильнішим складом

Тренерська рада Федерації гімнастики України оголосила склад команди на Чемпіонат світу, до якого увійшли 10 спортсменок.

На турнірі українську збірну очолить діюча чемпіонка світу Анна Різатдінова, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України. Склад збірної України виглядає таким чином: індивідуальна першість - Анна Різатдінова, Вікторія Мазур, Елеонора Романова, Анастасія Мульміна; групові змагання - Валерія Гудим, Олександра Грідасова, Олена Дмитраш, Олександра Асланян, Анастасія Возняк, Ольга Михальчук. Чемпіонат світу відбудеться в турецькому Ізмірі з 22 по 28 вересня. За медалі світової першості змагатимуться більш ніж 300 гімнасток з 55 країн світу.

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