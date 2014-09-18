Збірна України виступить на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики найсильнішим складом
12:15, 18 вересня 2014Спорт
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Тренерська рада Федерації гімнастики України оголосила склад команди на Чемпіонат світу, до якого увійшли 10 спортсменок.
Анна Різатдінова буде захищати титул чемпіонки свыту / championat.com
На турнірі українську збірну очолить діюча чемпіонка світу Анна Різатдінова, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Склад збірної України виглядає таким чином: індивідуальна першість - Анна Різатдінова, Вікторія Мазур, Елеонора Романова, Анастасія Мульміна; групові змагання - Валерія Гудим, Олександра Грідасова, Олена Дмитраш, Олександра Асланян, Анастасія Возняк, Ольга Михальчук.
Чемпіонат світу відбудеться в турецькому Ізмірі з 22 по 28 вересня.
За медалі світової першості змагатимуться більш ніж 300 гімнасток з 55 країн світу.
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