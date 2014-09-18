Вболівальники вивісили прапор "ДНР" на матчі з "Шахтарем" (Фото)

01:03, 18 вересня 2014
Спорт
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На матчі Ліги чемпіонів "Атлетик" Більбао - "Шахтар", вболівальники на стадіоні "Сан-Мамес" вивісили прапор так званої Донецької народної республіки

tribuna.com

Прапор з'явився на одному з секторів стадіону прямо над входом в підтрибунне приміщення, повідомляє tribuna.com

Також на стадіоні був помічений прапор СРСР. До 4-й хвилини матчу прапор зник, проте потім з'являвся знову.

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Крім того, вболівальники вивісили банер російською мовою "Донбас - вставай", на якому також був зображений символ з перекресленою свастикою.

Видання пише, що прапор і баннер вивісили іспанські вболівальники.

tribuna.com

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