Вболівальники вивісили прапор "ДНР" на матчі з "Шахтарем" (Фото)

Прапор з'явився на одному з секторів стадіону прямо над входом в підтрибунне приміщення, повідомляє tribuna.com.

Також на стадіоні був помічений прапор СРСР. До 4-й хвилини матчу прапор зник, проте потім з'являвся знову.

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Крім того, вболівальники вивісили банер російською мовою "Донбас - вставай", на якому також був зображений символ з перекресленою свастикою.

Видання пише, що прапор і баннер вивісили іспанські вболівальники.