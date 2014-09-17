"Шахтар" зіграв внічию з "Атлетік" (результати Ліги чемпіонів)

Гра у Більбао завершилася з рахунком 0:0

В іспанському Більбао завершився матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому місцевий "Атлетик" приймав донецький "Шахтар". Гра завершилася безгольовою нічиєю. УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом боротьби. Ліга чемпіонів, 1-й тур: Баварія - Манчестер Сіті - 1:0 Барселона - АПОЕЛ - 1:0 Аякс - ПСЖ - 1:1 Челсі - Шальке - 1:1 Рома - ЦСКА - 5:1 Марібор - " Спортінг " - 1:1 Порту - БАТЕ - 6:0 Атлетик - Шахтар - 0:0

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