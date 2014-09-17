"Шахтар" зіграв внічию з "Атлетік" (результати Ліги чемпіонів)
23:59, 17 вересня 2014Спорт
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Гра у Більбао завершилася з рахунком 0:0
Ліга чемпіонів УЄФА / uefa.com
В іспанському Більбао завершився матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому місцевий "Атлетик" приймав донецький "Шахтар".
Гра завершилася безгольовою нічиєю.
УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом боротьби.
Ліга чемпіонів, 1-й тур:
Баварія - Манчестер Сіті - 1:0
Барселона - АПОЕЛ - 1:0
Аякс - ПСЖ - 1:1
Челсі - Шальке - 1:1
Рома - ЦСКА - 5:1
Марібор - " Спортінг " - 1:1
Порту - БАТЕ - 6:0
Атлетик - Шахтар - 0:0
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