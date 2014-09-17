Курченко пообіцяв "Металісту" нового спортивного директора і активізацію трансферної політики

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Зокрема, Курченко зазначив: "На жаль, в останні місяці наш клуб змушений був працювати у відсутності належного спортивного директора. У результаті трохи знизилася результативність команди, а трансферна політика була, прямо скажемо, провалена. Звідси і кілька образливих поразок нашої команди, які, безумовно, не були випадковими. Найближчим часом ця ситуація буде виправлена: вже з 1 листопада до роботи приступає новий спортивний директор. Ми представимо його дещо пізніше, але можу сказати, що це професіонал високого класу, один з провідних фахівців. Ми розраховуємо з його допомогою виправити недоліки, допущені протягом літа, і повернути клубу активну трансферну політику".

Крім того, президент клубу пообіцяв особисто брати активну участь в управлінні клубом: "Я як і раніше готовий підтримувати клуб всіма силами. Всупереч чуткам і пліткам, у нас немає і не було затримок фінансування, всім футболістам виплачені заробітні плати і бонуси. Наше фінансове становище стабільно, а необґрунтовані арешти, накладені на деякі наші активи в результаті рейдерської атаки, найближчим часом будуть зняті. Так, кілька аргентинських гравців несподівано покинули клуб, це теж негативно вплинуло на наші результати, але ситуацію вдалося вирівняти".

Як повідомляв УНІАН, взимку 2014 року - за даними МВС України, 19 лютого - Сергій Курченко покинув Україну.

27 лютого 2014 року екс-головний тренер ФК "Металіст" Мирон Маркевич заявив про те, що в клубі є велика заборгованість по зарплаті перед гравцями та тренерським штабом. У клубі цю інформацію частково підтвердили, а через деякий час заявили про те, що вся заборгованість погашена. Тим не менш, Маркевич, який тренував "Металіст" протягом 9 років, залишив команду.

В літнє міжсезоння-2014 команду також покинули ряд футболістів - аргентинські легіонери. Самовільний відхід з клубу, незважаючи на діючий контракт, вони пояснили напруженою військово-політичною ситуацією в країні, підкресливши, що в клубі їх все влаштовувало.