Поліція Лісабона заборонила українцям пройти з прапорами на матч Ліги чемпіонів "Бенфіка" - "Зеніт"

Про це повідомляє прес-служба Спілки українців у Португалії.

Провівши обшук особистих речей, португальські охоронці не дозволили проходити на стадіон з українськими прапорами. Свою вимогу, вони мотивували тим, що вони знають політичні мотиви з якими українці ідуть на матч і для уникнення небезпеки заборонили проносити на стадіон українську символіку.

"Декому, з кмітливих українців, таки вдалося пронести прапори, але, як тільки вони їх спробували розгорнути під час матчу, відразу були виведені охороною" - говориться у повідомленні.

"Українстька громада Португалії з початку Євромайдану і до теперішньої агресії Росії проти України, чи не щотижня проводила акції, щоб звернути увагу португальського суспільства на події в Україні. Але незважаючи на загальну підтримку пересічних португальців виходить, що насправді санкції отримала навіть українська державна символіка", - заявляють у Спілці.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня у Лісабоні відбувся матч 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Зеніт" переміг "Бенфіку" з рахунком 2:0.