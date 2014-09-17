Загинув екс-футболіст київського "Динамо" Андрій Гусін

Про це повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

Гусин їхав на мотоциклі на автодромі "Чайка" й на одному з віражів вилетів з сідла. Гравець помер, не приходячи до тями.

У складі «Динамо» Андрій Гусін 7 разів ставав чемпіоном України, 4 рази володарем Кубка України, разом з клубом виступав у півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА. Більше 10 років був провідним гравцем національної збірної України, в складі якої заслужив право і успішно зіграв на Чемпіонаті світу-2006.

Відразу після закінчення ігрової кар'єри Андрій Гусін зайнявся тренерською діяльністю. Очолював «Динамо-2» (Київ), працював асистентом тренера у російських командах «Крила Рад» (Самара) і «Анжи» (Махачкала).

Як повідомляв УНІАН, у серпні померли два інших екс-гравця київського "Динамо" Андрій Баль та Валентин Белькевич.