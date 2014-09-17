"Шахтар" виграв перший матч Юнацької ліги УЄФА

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч у Більбао проходив за явною перевагою гірників і вже в середині тайму вони відкрили рахунок. На 25-й хвилині Бека Вачіберадзе справа прострілив у воротарський майданчик, де м'яч відскочив до Олександра Зубкова, який з 7 метрів відправив м'яч у ворота - 1:0. У другому таймі гірники також мали перевагу, а на 61-й хвилині Денис Арендарук після проходу по правому флангу зробив акуратний пас по діагоналі назад на набігаючого Василя Штандера, який красивим ударом забив другий гол.

Таким чином, команда під керівництвом Валерія Кривенцова почала євросезон з гостьової перемоги.

У сезоні-2014/15 проходить другий пробний розіграш Юнацької ліги - першого клубного турніру УЄФА серед юнаків. На груповому етапі виступають юнацькі команди 32 клубів-учасників групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Склад груп та календар матчів такі ж, як у Лізі чемпіонів. У плей-офф команди грають по одному матчу. Півфінали і фінал проводяться в рамках міні-турніру на стадіоні "Коловрэ" в Ньоні. Таким чином, максимум команда може зіграти десять матчів. Матч за третє місце не передбачено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері відбудеться матч Ліги чемпіонів "Атлетик" - "Шахтар". Початок гри о 21.45 за київським часом.

УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.