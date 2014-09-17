Битися з Пулєвим однією рукою було б божевіллям - тренер Кличка

Про це повідомляє Вохіng news з посиланням на інтерв'ю тренера Fightnews.com

Зокрема, Бенкс зазначив: «Він надірвав свій біцепс і тому не міг наносити удари. Ні джеби, ні будь-які інші. У нього працювала тільки одна рука. Навіщо виходити на бій з дуже сильним суперником з однією рукою? Це було б божевіллям! Пулєв дуже хороший боксер - швидкий і сильний. Він немов бик. І він хоче перемогти - це у нього прямо на обличчі написано. Але я б не випустив мого бійця на бій з однією рукою проти будь-якого опонента, не тільки Пулєва".

Говорячи про стан свого підопічного американський фахівець зазначив: "Володимир був дуже засмучений. Він не хотів переносити бій, з нетерпінням чекав і хотів захистити свої титули. Але лікарі, я і всі в нашій команді переконали його перенести бій, тому що не можна боксувати однією рукою».

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв спочатку був запланований на 6 вересня. Через травми українця він перенесений на 15 листопада і відбудеться в німецькому Гамбурзі.

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ «Агробізнес».