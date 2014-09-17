Українець Стаховський програв на старті тенісного турніру в Метці

Матч, що тривав 1 годину 4 хвилини, завершився перемогою суперника з рахунком 6:1, 6:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Стаховський не зумів реалізувати жодного з чотирьох своїх брейк-пойнтів, у той час як Ніємінен реалізував три з шести. Українець по разу подав навиліт і помилився на подачі. У свою чергу, фін виконав три ейси і обійшовся без подвійних помилок.

За вихід у чвертьфінал змагань Ніємінен битиметься з поляком Єжи Яновичем, який переміг француза Адріана Маннаріно.

Стаховський був єдиним представником України в основній сітці турніру.