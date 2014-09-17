Збірна України з баскетболу піднялася на 5 місць у рейтингу FIBA

Про це повідомляється на офіційному сайті FIBA.

У збірної України 20 очок. Таким чином, після чемпіонату світу в Іспанії команда Фрателло змогла суттєво поліпшити свої позиції.

Лідирують в рейтингу як і раніше американці. Чемпіони світу лише зміцнили свої позиції, набрали 1040 очок і значно випереджають йдучих другими іспанців. Цікаво, що трійку найсильніших команд планети замикає збірна Аргентини, яка ще в першому раунді плей-офф ЧС - 1/8 фіналу поступилася збірній Бразилії. А збірна Росії, яка взагалі не виступала на ЧС й останнім часом зазнала ряд невдач на різних турнірах, знаходиться в рейтингу на високому 6-му місці.

У топ-5 виявився бронзовий призер ЧС - команда Франції, що поступається в рейтингу Литві (4-е місце), яку французи обіграли в матчі за 3-4 місця. А фіналіст ЧС збірна Сербії розмістилася на 7-й сходинці.

Як повідомляв УНІАН, збірна України в нинішньому році дебютувала на ЧС, зайнявши 5-е місце в групі і не потрапивши у плей-офф. В число учасників Мундіалю команда зуміла увійти завдяки успішному виступу на Євробаскеті-2013 у Словенії, де посіла підсумкове 6-е місце.