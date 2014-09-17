Оргкомітет Олімпіади-2016 в Ріо оприлюднив ціни на квитки

Про це повідомляється на офіційному сайті Олімпіади.

Найдорожчими будуть квитки на церемонії відкриття і закриття Ігор.

Разом з тим, більше половини з 7,5 млн квитків будуть продаватися за ціною від 40 до 70 реалів. У продаж надійдуть квитки на 717 спортивних змагань, що охоплюють всі 28 олімпійських видів спорту, а також церемонії відкриття та закриття. Діапазон цін розроблений таким чином, щоб зробити квитки як можна більш доступними, з метою забезпечення можливості для місцевого населення відвідати змагання.

Квитки на змагання уболівальники з усього світу зможуть замовити вже в листопаді. Для цього необхідно буде зареєструватися на спеціальному сайті з продажу квитків та відзначити ті змагання, які відвідувач сайту хотів би побачити на власні очі. Квитки почнуть продаватися в березні 2015 року. Якщо кількість заявок на якісь змагання буде перевищувати кількість місць на стадіоні, серед охочих потрапити на ці змагання буде проведено комп'ютерне жеребкування.

Літні Олімпійські ігри 2016 року пройдуть у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) з 5 по 21 серпня 2016 року.