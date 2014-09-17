Сьогодні ми навіть не знаємо, що представляємо з себе на рівні Ліги чемпіонів - Луческу

Про це він заявив на традиційній передматчевій прес-конференції в іспанському Більбао напередодні гри 1-го туру групового етапу ЛЧ проти місцевого "Атлетик", повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

На питання, про те чи готова команда до Ліги чемпіонів Луческу відповів: "Непросто грати в тих умовах, в яких ми опинилися. Всі матчі доводиться проводити на виїзді. Тренуємося на чужих стадіонах. Але відчуваємо відповідальність, тому що ми представляємо наших вболівальників! Ясно, що не порівняти Лігу чемпіонів з чемпіонатом України. Сьогодні ми навіть не знаємо, що представляємо з себе на такому рівні. Нам належить зіграти з «Атлетіком» - це дуже сильний клуб".

Говорячи про внутрішньоклубні проблеми у сьогоднішній непростий період тренер поскаржився: "Ми нелегко проходимо через нинішній період. Непросто прокинутися вранці і дізнатися, що 12 гравців хочуть покинути клуб напередодні матчу за Суперкубок. Один з агентів - Кіа Джурабчіан - хотів скористатися ситуацією, яка зараз склалася в Україні, і забрати футболістів. Напевно, він не знає про нашу відповідальність перед людьми, які опинилися в дуже складній ситуації. Але після того випадку команда відновилася. Гравці, які багато пропустили, зараз перебувають в гарному стані. Хоча я не можу сказати, що в них оптимальні кондиції".

Відповідаючи на питання про завдання на сезон, тренер пообіцяв: "Спробуємо зробити все можливе, щоб добре почати і з таким же настроєм продовжувати рухатися в Лізі чемпіонів. Хоча, буде дуже складно. Знаємо, яка тут атмосфера".

Обговорюючи першого суперника у новому сезоні ЛЧ тренер зазначив: "Ясно, що ми аналізуємо гру опонента. Пам'ятаю їх гол у ворота «Наполі». Було зрозуміло, що там блокували гравця. Таке, природно, повинно каратися штрафним ударом. Є у них і хороші футболісти, які можуть якісно виконати передачі зі штрафних і з кутових: це і Сусаета, і Беньят. Також є виконавці, які дуже добре відгукуються на ці передачі: ті ж Адуріс, Ітурраспе, Ляпорт. Тому ми зробимо все можливе, щоб убезпечити себе. У той же час краще не фолити на фланзі, щоб вони не подавали штрафні. Ми вже набралися достатньо досвіду на міжнародній арені, щоб знати, як діяти проти таких гравців".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Більбао відбудеться матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Атлетик" - "Шахтар". гра розпочнется о 21.45 за київським часом.

УНІАН проведе текстову онлайн-транлсяцію гри.