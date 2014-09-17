У складі "Динамо" на матч Ліги Європи вирушили 22 футболіста

Головний тренер команди Сергій Ребров взяв з собою на матч 22 гравця, повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

Склад команди виглядає наступним чином: воротарі - Олександр Шовковський, Олександр Рибка, Артур Рудько; захисники - Євген Селін, Євген Макаренко, Домагой Віда, Александар Драгович, Данило Сілва, Микита Бурда; півзахисники - Сергій Рибалка, Владислав Калітвінцев, Сергій Сидорчук, Роман Безус, Олег Гусєв, Андрій Цуріков, Андрій Ярмоленко, Джермейн Ленс, Мігель, Юнес Беланда, Віталій Буяльський; форварди - Артем Кравець, Лукаш Теодорчик.

Після 5-годинного польоту літак з гравцями команди приземлитися в аеропорту міста Порту, звідки команда на автобусі добереться до місця проведення матчу. Ввечері на стадіоні відбудеться традиційна передігрове тренування гостьової команди.

Як повідомляв УНІАН, матч "Ріу Аве" - "Динамо" відбудеться у четвер, 18 вересня. Початок гри о 22.00 за київським часом.

УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію гри.