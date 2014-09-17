Стилі Кличка і Пулєва добре поєднуються, буде відмінний бій - олімпійський чемпіон Джошуа

Про це він заявив в інтерв'ю Sportbox.ru.

Зокрема, Джошуа зазначив: "Думаю, стилі Кличка і Пулєва будуть поєднуватися дуже добре. У бою з Кличком Повєткін різко скорочував дистанцію, а в бою Пулєв - Кличко відстань буде зберігатися, і спортсмени покажуть хороший бокс. Якщо Повєткін робив ставку на роботу хуком, то Пулєв буде більше боксувати. Коли концентруєшся на роботі хуком, потрібно зближуватися, але Кличко тут же клинчует".

Кажучи про досвід, отриманий в ході спарингів з Кличком британець сказав: "Я всього лише рік у профі, а Кличко вже виступає в цьому статусі багато-багато років, і він неймовірно досвідчений. Я не тільки стояв з ним в парах, але і стежив за його роботою, зокрема, спостерігав за тим, як він тейпував руки, як працює його команда. А на рингу відчув його боксеркий характер і відчув себе. Я допомагав у підготовці багатьом боксерам, але на збір Кличко їхав з особливою радістю, розуміючи, що подібний досвід отримуєш на все життя. Дуже корисно потренуватися в одному таборі з таким чемпіоном".

Говорячи про те. що виявилося найбільш складним на рингу проти Кличка, Джошуа поскаржився: "Ловити його правою рукою. Адже він неймовірно балансує".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в німецькому Гамбурзі.

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ «Агробізнес».