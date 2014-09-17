"Інтер" є фаворитом нашої групи - Маркевич

Про це повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

Зокрема, Маркевич зазначив: "Звичайно, «Інтер» є «Інтер». Команда серйозна, добре укомплектована. Упевнений, у цьому році вона буде боротися за чемпіонство в Італії. «Інтер» - фаворит нашої групи, але у нас теж є завдання пройти в наступний етап. Турнір триватиме до грудня, зіграємо шість матчів і постараємося вирішити завдання виходу з групи".

Також Маркевич зазначив той факт, що міланська команда прибуде на гру основним складом: "Це говорить про те, що вони серйозно ставляться до Ліги Європи".

Коментуючи розгромну перемогу "Мілана" над "Сассуоло" в останньому турі чемпіонату Італії тренер заявив: "Так, міланці сильно виглядали, але треба сказати, що «Сассуоло» як-то неважливо виглядало, а після другого гола взагалі кинуло грати. Тому і рахунок такий вийшов".

Крім того, Маркевич поскаржився на проблеми у власній команді: "Турбує стан Руслана Ротаня. Є ще сьогоднішнє заняття. Сподіваюся, що він все-таки вийде завтра на поле. Крім того, у нас травмовані Селезньов і Матеус. Вони не готуються до матчу".

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 18 вересня, в Києві відбудеться матч 1-го туру Ліги Європи УЄФА, в якому дніпропетровський "Дніпро" прийме італійський "Інтер" (Мілан). Матч розпочнеться о 20.00. Сайт УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію гри.