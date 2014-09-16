"Боруссія" виграла у "Арсенала" (результати Ліги чемпіонів)

23:39, 16 вересня 2014
Спорт
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Центральний матч ігрового дня в Дортмунді завершився перемогою німецького клубу з рахунком 2:0

Лига чемпионов УЕФА / uefa.com

Ліга чемпіонів, 1-й тур:

Олімпіакос - Атлетіко - 3:2

Ювентус - Мальме - 2:0

Ліверпуль - Лудогорець - 2:1

Бенфіка - Зеніт - 0:2

Монако - Байєр - 1:0

Боруссія Дортмунд - Арсенал - 2:0

Галатасарай - Андерлехт - 1:1

Відео-трансляцію матчу Реал Мадрид - Базель дивіться на сайті УНІАН у 00.55.

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