"Боруссія" виграла у "Арсенала" (результати Ліги чемпіонів)

Центральний матч ігрового дня в Дортмунді завершився перемогою німецького клубу з рахунком 2:0

Ліга чемпіонів, 1-й тур: Олімпіакос - Атлетіко - 3:2 Ювентус - Мальме - 2:0 Ліверпуль - Лудогорець - 2:1 Бенфіка - Зеніт - 0:2 Монако - Байєр - 1:0 Боруссія Дортмунд - Арсенал - 2:0 Галатасарай - Андерлехт - 1:1 Відео-трансляцію матчу Реал Мадрид - Базель дивіться на сайті УНІАН у 00.55.

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