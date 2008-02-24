Ребров може продовжити свою кар`єру в Казані

Капітан київського «Динамо» Сергій Ребров прокоментував можливий перехід до казанського «Рубіна».

«У мене через три місяці закінчується термін контракту з «Динамо», і цілком природно, що я замислююся про майбутнє, прикидаю варіанти. «Рубін» - один з них. Наскільки я знаю, клуби зараз проводять консультації із цього приводу, але до чого вони там домовилися і чи домовилися взагалі - поняття не маю.

Знаєте, я ще не награвся. І відчуваю, що ще декілька років здатний виступати на високому рівні. А «Рубін» готовий мені запропонувати дворічний контракт. Це підкуповує.

Термін дозаявок в Росії ще не закінчився. Як клуби домовляться - так і буде. На даний момент я гравець «Динамо», а як буде далі - не беруся загадувати», – розповів Ребров.

Sports.ru