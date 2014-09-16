Збірна України зі стрільби здобула «золото» чемпіонату світу

Чемпіонами світу у складі команди стали Павло Коростильов, Роман Бондарук та Олександр Петрів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Перемогу українцям у стрільбі з малокаліберного пістолета на відстані 25 м приніс результат 1699 очок. Друге місце у збірної Китаю - 1698 очок, третє - у збірної Туреччини (1695).

Таким чином, на рахунку збірної України вже дві нагороди ЧС. Раніше срібло у стрільбі з пневматичного пістолета на відстані 10 метрів завоювала Олена Костевич.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу зі стрільби триває у іспанській Гранаді з 6 по 20 вересня.