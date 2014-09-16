Пулєв сильніший за Повєткіна як технічно, так і ментально - тренер Кличка

Зокрема, Башир зазначає "Я ставлю Пулєва вище Повєткіна. Він сильніше його як технічно, так і ментально. Пулєв просто краще, як боксер. Я однозначно ставлю його на друге місце в суперважкій вазі після Володимира Кличка. У нього дійсно дуже хороший джеб, але і у Володимира він нітрохи не гірше. Крім того, всі ці хлопці, яких перемагав Пулєв - Устинов, Димитренко - не відрізнялися гарним захистом, а Володимир рідко пропускає удари, у тому числі і джеби, навіть у спарингах".

Говорячи про сильні сторони Кличка тренер зазначив: "Я думаю, що джеб Пулєва в бою з Володимиром буде не таким ефективним, як у всіх попередніх поєдинках. У Володимира є чим відповісти на джеб Пулєва, а ось чи є ніж у Пулєва відповісти на правий прямий Володимира? Пулєв хороший боксер, але чи він зможе проявити всі свої найкращі якості після того, як відчує на собі силу ударів Володимира? Або так, як і всі інші - ні?".

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 15 листопада в німецькому Гамбурзі.

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ «Агробізнес».