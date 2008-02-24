Жіноча збірна України завоювала золото на чемпіонаті Європи з біатлону

Збірна України виграла естафету 4х6 км. на чемпіонаті Європи з біатлону. Український квартет у складі Оксана Яковлєва-Вікторія Семеренко-Валентина Семеренко-Оксана Хвостенко, що здобув срібло на чемпіонаті світу, не залишив анінайменших шансів своїм конкуренткам по європейському форуму, відзначає Федерація біатлону України. Срібло у Німеччини, бронза - у Норвегії.