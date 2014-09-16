Київське "Динамо" проведе матч пам`яті Баля та Белькевича

Зустріч динамівських ветеранів відбудеться 28 вересня на стадіоні «Динамо» ім.Валерія Лобановського, повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

У складі команди Андрія Баля вийдуть гравці «Динамо»: Михайло Михайлов, Віктор Чанов, Олег Кузнєцов, Володимир Безсонов, Анатолій Дем’яненко, Олексій Михайличенко, Олександр Заваров, Володимир Веремєєв, Леонід Буряк, Павло Яковенко, Василь Рац, Геннадій Литовченко, Вадим Євтушенко, Ігор Бєланов, Олег Саленко. У команді Валентина Белькевича гратимуть Віталій Рева, Тарас Луценко, Олег Лужний, Олександр Головко, Владислав Ващук, Юрій Дмитрулін, Сергій Федоров, Андрій Несмачний, Олександр Радченко, Юрій Калитвинцев, Олександр Хацкевич, Василь Кардаш, Артем Яшкін, Сергій Коновалов, Ігор Костюк, Віталій Косовський, Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Олег Венглинський та інші.

Захід почнеться о 11:30, коли динамівські ветерани, керівництво Клубу та вболівальники покладуть квіти до могил Баля та Белькевича на Байковому цвинтарі. А о 15:00 розпочнеться безпосередньо футбольний матч.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня у віці 41 рік помер Валентин Белькевич, який провів 11 сезонів у складі "Динамо". Він - 7-разовий чемпіон України, 6-разовий володар Кубку України, півфіналіст Ліги чемпіонів УЄФА сезону 1998/99 р.р.

9 серпня на 57-му році пішов з життя Андрій Баль. Баль у складі "Динамо" став 4-разовим чемпіоном СРСР, 4-разовим володарем Кубка СРСР, володарем Кубку кубків УЄФА. У складі збірної СРСР грав на Чемпіонаті світу-1982, у складі юніорської збірної СРСР став чемпіоном світу та Європи.