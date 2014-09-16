Пулєв почав нову підготовку до бою з Кличком

Про це повідомляє Вохіпд News.

Готуватися Пулєв буде там же, де він готувався в липні і серпні - на спортивній базі "Белмекен" в Болгарії, яка знаходиться на висоті 2300 метрів над рівнем моря. Завершальна стадія підготовки пройде в Німеччині.

У команді спаринг-партнерів особливих змін не планується - в ній повинні бути поляк Маріуш Вах (27-1, 15 КО), турок Еркан Тепер (13-0, 9 КО), британці Гері Корніш (19-0, 10 КО) та Ричард Тауерс (14-1, 11 КО), росіянин Євген Орлов (15-12-1, 11 КО) і швед Адріан Гранат (5-0, 4 КО).

Як повідомляв УНІАН, спочатку бій Кличко - Пулєв був запланований на 6 вересня, проте його довелося перенести на 15 листопада через травму українця.

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованому офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ «Агробізнес».