Володимир Кличко прокоментував свою перемогу

Результат двобою, говорить сам за себе

Українець Володимир Кличко, який виграв бій у суперважкій вазі і об`єднав чемпіонські пояси IBF та WBO прокоментував свою перемогу. "Я щасливий тим, що повернув пояс, що колись належав мені… пояс чемпіона світу за версією WBO. Перший титул чемпіона, який я завоював у жовтні 2000 із перемогою над Крісом Бьордом», - заявив після двобою Володимир. - «Двобій проти Султана Ібрагімова був дуже складним. Він постійно відступав та був дуже обережним. Однак, результат двобою, говорить сам за себе. Впевнений, що ніхто не вправі сумніватися в моїй перемозі», -цитує Володимира Українець Володимир Кличко, який виграв бій у суперважкій вазі і об`єднав чемпіонські пояси IBF та WBO прокоментував свою перемогу. "Я щасливий тим, що повернув пояс, що колись належав мені… пояс чемпіона світу за версією WBO. Перший титул чемпіона, який я завоював у жовтні 2000 із перемогою над Крісом Бьордом», - заявив після двобою Володимир. - «Двобій проти Султана Ібрагімова був дуже складним. Він постійно відступав та був дуже обережним. Однак, результат двобою, говорить сам за себе. Впевнений, що ніхто не вправі сумніватися в моїй перемозі», -цитує Володимира офіційний сайт братів Кличків

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