Збірна України з тенісу буде сіяною при жеребкуванні Кубка Девіса сезону-2015

Про це повідомляє Тенісний портал України.

У число сіяних команд також потрапили національні збірні Іспанії, Нідерландів і Ізраїлю.

В числі сіяних будуть Австрія, Данія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина, Словенія, а також переможець зустрічі Латвія-Швеція. Всього в групі 13 національних збірних.

Згідно з розкладом Кубка Девіса на 2015 рік матчі першого раунду відбудуться 6-8 березня, другого раунду - 17-19 липня, півфінали Світової групи і матчі плей-офф всіх дивізіонів - 18-20 вересня, фінал Світової групи - 27-29 листопада.

Жеребкування Кубка Девіса сезону-2015 відбудеться у четвер, 18 вересня, в Дубаї (ОАЕ).

Як повідомляв УНІАН, збірна України програла матч плей-офф за вихід у Світову групу команді Бельгії - 2:3 - і залишилася в другому за значущістю дивізіоні - у Першій групі Євро-Африканської зони.