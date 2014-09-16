До старту зимового юнацького Олімпійського фестивалю залишилося 130 днів

З 25 по 30 січня 2015 року вперше престижний спортивний форум прийматимуть одразу дві країни - Австрія (Форарльберг) та Ліхтенштейн, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

1500 юних олімпійців змагатимуться в таких видах програм як гірські лижі, лижні гонки (крос-кантрі), хокей на льоду, сноубординг, стрибки з трампліна на лижах, фігурне катання, біатлон та лижне двоборство.

Талісманом турніру став бабак Alpy. Ім'я символу XII ЄЮОФ походить від слов «Альпи» («Alps») та молодь» («Youth»), а також включає в себе перші літери приймаючих країн.

На минулому зимовому ЄЮОФ, який відбувся в румунському Брашові в лютому 2013 року, українські спортсмени вибороли повний комплект нагород, увійшовши у ТОП-10 найкращих країн Європи.